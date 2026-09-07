Hier sehen Sie Champions League und Europa League im TV

In Österreich ist die Königsklasse des Fußballs im TV auf Sky Sport Austria und Canal+ zu sehen. ServusTV und der ORF zeigen Highlights.

Die Besten der Besten messen sich ab Dienstag wieder in der Ligaphase der Fußball-Champions-League. Mittendrin statt nur dabei ist in dieser Saison der LASK. Die Linzer haben sich erstmals in der Vereinsgeschichte für die Königsklasse qualifiziert. Die Übertragungsrechte für Österreich haben sich Sky Sport Austria und Canal+ gesichert. Die umfassendste Übertragung bietet Sky, das 185 der 203 Spiele überträgt. An einem Spieltag in der Ligaphase mit 18 Begegnungen liefert der Bezahlsender 17 Partien auf den Bildschirm nach Hause. Zum Auftakt der Ligaphase am Dienstag um 18 Uhr wird der LASK bei seinem Gastspiel bei AEK Athen auf Sky zu sehen sein. Insgesamt sind vier Spiele der Linzer in der Ligaphase – darunter das Auswärtsspiel bei Real Madrid – auf Sky zu sehen.

Die Übertragungen von der Europa League und der Conference League ändern sich zum Vorjahr nicht. Sky liefert insgesamt 323 von 342 Spielen nach Hause, darunter auch Partien von Sturm Graz und Salzburg.

Bei Canal+ bekommt man im Rahmen der Champions League jeden Mittwoch ein ausgewähltes Top-Spiel zu sehen. Das erste Live-Spiel der Saison ist die Partie zwischen Liverpool und Atletico Madrid. Die Zusammenarbeit mit dem ORF wird auch diese Saison fortgesetzt. Das gemeinsame Highlight-Format „Mehr Fußball – Die Champions League Highlights“ wird weiterhin auf ORF 1 sowie Canal+ Action ausgestrahlt. Hinsichtlich der Europa League und der Conference League bleibt Canal+ ebenfalls am Ball. So überträgt der Sender das Auftaktspiel des SK Sturm am 16. September (21 Uhr) gegen Rennes exklusiv.

ServusTV hat in der Europa League sowie der Conference League die Zweitvermarktungsrechte für ein Spiel, das aber auch auf Sky gezeigt wird. Von der Champions League werden Highlights gezeigt.