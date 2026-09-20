Wo Saiblinge im See mit Trinkwasserqualität gedeihen, Tracht einfach dazugehört und die Berge Geschichten erzählen, wirft man im Ausseerlanddie Netze aus.

Ein Dreigestirn des Ausseerlandes: die unverwüstliche Lederhose, ein Ausseer Festtagshut und kulinarische Köstlichkeiten aus dem Wasser

Das selbstverständliche Selbstvertrauen des Ausseerlandes scheut den Vergleich mit Tirol nicht. „Ba ins schaut a niada Berg onas aus. In Tiroi homs üwaroi die gleichn Spitz. Und die Seen homa a“, beschreibt das Altausseer Urgestein Franz Pichler, der in Bad Aussee ein Gasthaus betreibt, die Besonderheit der Region. Übersetzt man den unverwechselbaren Dialekt, heißt das, die Vielfalt des Bergpanoramas ergibt im Zusammenspiel mit den eingebetteten Gebirgsseen ein einzigartiges Landschaftsensemble.

Das Ausseerland im Steirischen Salzkammergut ist ein begnadetes Fleckchen Erde, das seit jeher Denker, Dichter und Erholungssuchende anzieht. Wanderer, Bergsteiger, Kulturliebhaber, Skifahrer, Seensüchtige und Sommerfrischler haben hier ihr Urlaubsrefugium, manche eine zweite Heimat gefunden. Die Grundlage für das Flair der Region bildet ein geerdeter, gelassener Menschenschlag.

1 / 3 Die Fischer beim traditionellen Lechfischen mit Netzen auf dem Grundlsee © Martin Huber/Fischerei Ausseerland

Die Seen des Ausseerlandes: Freier Zugang zur Natur

Jahrhundertelang hat er sich kurzlebigen modischen Anpassungsverlockungen entzogen. So lange, bis sich die Gäste angepasst, die Tracht der Einheimischen als die ihre angenommen haben und sie stolz zu festlichen Anlässen tragen. So mancher Charakterzug der Bevölkerung stamme aus der seit unzähligen Generationen bestehenden Arbeit im Salzberg, im Forst oder in der Landwirtschaft, vermutet Franz Pichler.

Für das Beheizen der Sudpfannen, in denen die Salzsole aus dem Altausseer Bergwerk einst verarbeitet wurde, brauchte man Unmengen von Holz. Der Kaiser hatte nicht nur das Monopol auf das Salz, auch die umliegenden Wälder und Seen gehörten zu den kaiserlichen Forstbetrieben. Das ist heute ein Glück für die Region: Als Nachfolger der k. u. k. Forstbetriebe gewähren die Österreichischen Bundesforste freien Zugang zu den Seen. Zum größten Teil sind der Altausseer See, der Grundlsee, der Ödensee, der Kammersee, der Toplitzsee, der Salza-Stausee und die höher gelegenen Gebirgsseen für alle da. Der Grundlsee, „das Steirische Meer“, ist mit sechs Kilometer Länge der größte See des Landes und wartet standesgemäß mit einem Segel- und Jachtclub und – ebenso wie der Altausseer See – mit einer Linienschifffahrt auf.

© Mayer mit Hut/Restaurant Seehotel/Taurora „Das Wichtigste ist die Frische der Fische“, sagt Hermann Wieser, Haubenkoch im Seehotel Grundlsee

Wildfang aus dem Ausseerland: Saiblinge aus kristallklaren Seen

Er ist auch die Heimat des Wildfangs der Fischerei Ausseerland. Wildfangfische sind ein rares Gut und gehören zu den natürlichsten und begehrtesten Lebensmitteln, die Österreich zu bieten hat. Mehr als drei Jahre lang gedeihen die Saiblinge und Forellen im See mit Trinkwasserqualität. Max Peinsteiner ist Berufsfischer der Bundesforste, der die Fische, wie seit ewigen Zeiten in der Region üblich, mit Netzen ins Boot holt. „Eine schönere Arbeit mitten in der Natur gibt es kaum“, sagt er.

Weil durch den um ein Vielfaches höheren Bedarf die heimischen Seen bald leer gefischt wären, holt die Fischerei Ausseerland die „wilden Gene“ in ihre Wildkultur-Fische, weiß Fischmeister Christian Kohlmayr. In der Laichzeit werden Grundlsee-Fischen die Eier schonend entnommen. Die Aufzucht der Wildkultur-Fische erfolgt in natürlichen Anlagen in der Nähe von Fließgewässern.

Tipps aus der Region: Bei mir dahoam Genuss: Das „Refugium am See“ in Altaussee, „Das gute Leben“ in Bad Aussee, der „Fliegende Honigtopf“ zur kulinarischen Horizonterweiterung in Tauplitz sowie Kaiserschmarrn in der Steinbrecherhütte im Öderntal Action: Mit Mountaincarts auf der Loser-Bergstraße neun Kilometer ins Tal brausen. Mit Kindern: „Abenteuer Zloam“ in Grundlsee mit Schatzsucherwald, Kreativwerkstatt, 4D-Bogenschießen und Ponycamps. Erholung: Durchatmen bei Salzlaugen- und Reisigduft in den Gradieranlagen in Altaussee und Bad Mitterndorf Besonderes: Plättenfrühstück am Altausseer See und am Grundlsee Mit lieben Grüßen aus dem Regionalbüro Liezen Gerhard Pliem

Plättenfahren und Fischfang: Gelebtes Brauchtum

Auf das seit Jahrhunderten übliche Fischen in der Laichzeit, auch zur Wiederbesetzung des Sees, gehen die begehrten Lechpartien zurück. „Die Fischer haben früher quasi als ihr Erntedankfest die schönsten Exemplare am offenen Feuer in der Lechhütte gebraten“, weiß der Grundlseer Hermann Rastl. Wer heute einen Platz bei einer der archaischen Lechpartien ergattert, hat Glück. Rastl hat die Kunst des Plättenfahrens mit den flachen, ortsüblichen Booten von Kindheit an erlernt. „Das funktioniert ähnlich wie bei einem Gondoliere in Venedig: Mit einem Zug am Ruder machst du den Vortrieb, eine kurze Gegenbewegung hält die Richtung. Sonst fährst du im Kreis“, schmunzelt er.

Im Seehotel Grundlsee bereitet Haubenkoch Hermann Wieser die Fische zu. „Entscheidend ist die Frische“, erklärt er. Die frischen Saiblinge werden einfach knuspriger – ohne Mehl, „mit a bissl mehr Geduld. Dafür daleits a bissl a höhere Temperatur“. Franz Pichler ist wiederum einer der wenigen, die einen Teil ihrer Fische direkt vom Altausseer See beziehen können. „Ausn Oitausseer See“, heißt das in seinem Dialekt.