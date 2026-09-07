Trigonale oder das Vergnügen, traurig zu sein

In der Stiftskirche von St. Georgen/Längsee erlebte man starke Emotionen im Spannungsfeld von Melancholie und Freude.

Dunkelheit herrschte in der Stiftskirche von St. Georgen. Nur in der Mitte der Kirche saß ganz intim und nahe am Publikum das fünfköpfige Damenensemble an beleuchteten Notenpulten im Kreis. Dunkel und unruhig waren auch die Zeiten des 17. Jahrhunderts, in denen Musik zur Privatsache wurde und eben nur im Consort – also in kleiner Besetzung – stattfand.

Melancholie und Freude

Und genau aus jener Zeit lernte man Musik kennen, die beweist, dass Melancholie und Freude (so auch das Motto des Abends) nebeneinander existieren können. Im Mittelpunkt stand Henry Purcell: Von ihm erklangen einige Arien, wie etwa aus seiner Oper „The Fairy Queen“, die von Anna Dennis klar, stilvoll und höhensicher intoniert wurden. Aber auch Gesänge weniger bekannter Tonschöpfer wie von Orlando Gibbons „The Silver Swan“ und John Eccles „This Way, Mortal, Bend Thy Eyes“ waren von ihr klangvoll zu hören.

Großes Einfühlungsvermögen

Die Sopranistin wurde unter der Leitung der Geigerin Judith Steenbrink einfühlsam begleitet, die wie die anderen Ensemblemitglieder solistisch glänzen konnte. Sie bestachen auch mit Instrumentalstücken etwa von Anthony Holborne oder Matthew Locke, in denen alle Emotionen im Spannungsfeld der Melancholie und Freude mit großem Einfühlungsvermögen und innigem Ausdruck ausgelotet wurden.