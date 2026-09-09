Wolfsberger „Repair Café“ stieß auf reges Interesse

„Reparieren statt Wegwerfen“: Das Spektrum der reparierten Geräte reichte von Haushaltsgeräten bis hin zu Tauchpumpen. Über 37 Reparaturen wurden durchgeführt.

Das ehrenamtliche Team des Repair Cafés Wolfsberg half am vergangenen Samstag am Hohen Platz wieder zahlreichen Besuchern bei der Reparatur ihrer Geräte und Alltagsgegenstände

Großes Interesse herrschte am vergangenen Samstag beim Repair Café am Hohen Platz in Wolfsberg. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, defekte Alltagsgegenstände gemeinsam mit den ehrenamtlichen Experten wieder funktionstüchtig zu machen.

Insgesamt konnten mehr als 37 Reparaturen erfolgreich durchgeführt werden. Das Spektrum reichte von Tauchpumpen, Kaffeemaschinen und Staubsaugern bis hin zu verschiedensten Haushalts- und Gebrauchsgeräten. Darüber hinaus standen Fachleute für Fragen rund um Computer, Smartphones und digitale Anwendungen zur Verfügung und leisteten wertvolle Unterstützung.

Engagierte freiwillige Helfer

Maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben die engagierten freiwilligen Helfer, die ihr Fachwissen und ihre Zeit unentgeltlich zur Verfügung stellten. Ganz nach dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“.

Nach der Freiluftsaison kehrt das Repair Café wieder an seinen gewohnten Standort zurück. Die nächste Veranstaltung findet am Samstag, 7. November, von 9 bis 12 Uhr im Jugendzentrum Wolfsberg statt. Dabei gibt es einen besonderen Grund zum Feiern: Das kommende Repair Café ist die 10. Jubiläumsveranstaltung.