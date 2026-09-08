Binnen eines Jahres: Klagenfurter Gastro-Konzept zog dreimal um

Nach Stationen am Heuplatz und in den City Arkaden verkauft „Bertis belegtes Brötchen“ nun an einem neuen Standort in der Klagenfurter Innenstadt seine Canapés.

Brötchen sind die Passion von Herbert Biber. Da war es für den Gastronomen naheliegend, daraus eine Geschäftsidee zu machen. Im April 2025 versuchte Biber am Klagenfurter Heuplatz zum ersten Mal sein Glück und verkaufte seine Brötchen im Lokal „Acht am Heu“.

Nach nur drei Monaten wurde dort jedoch ein „Betriebsurlaub“ ausgerufen, der in einer Schließung endete. Im November startete er wenige Meter weiter einen neuen Versuch und verkaufte „Bertis belegtes Brötchen“ in den City Arkaden.

Mode statt Brötchen

Kurz darauf war auch dort wieder Schluss. Wie City Arkaden-Chef Ernst Hofbauer bestätigt, sperrte Biber bereits im April dieses Jahres die dortige Dependance seines Gastro-Konzepts zu. „Es hat sich nur um einen Kurzzeit-Mietvertrag gehandelt. Die Fläche war bereits für Mango reserviert“, sagt Hofbauer. Die spanische Modekette wird Anfang November in die ehemalige s.Oliver-Filiale im Erdgeschoss einziehen und ihre Geschäftsfläche durch ehemalige Räumlichkeiten von „Bertis belegtes Brötchen“ erweitern.

Biber selbst war für die Kleine Zeitung nicht erreichbar. Seine Canapés bleiben Klagenfurt jedoch erhalten. Neuer Standort ist die Burggasse 2 unweit des Lindwurms, die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 13.30 Uhr.