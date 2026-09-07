Steirischer Schulterschluss in der Berufsorientierung

Seit der Eröffnung vor zehn Jahren haben mehr als 56.000 Jugendliche einen „Talent-Check“ im Grazer „Talent-Center“ absolviert. Die Vor- und Nachbereitung wird nun weiterentwickelt.

„Angesichts des demografischen Wandels können wir es uns nicht leisten, Talente zu übersehen“, betont Josef Herk. Der Präsident der steirischen Wirtschaftskammer hat gemeinsam mit AK-Präsident Josef Pesserl sowie Peter Riedler, Rektor der KF-Uni Graz und der stellvertretenden AMS-Geschäftsführerin Yvonne Popper-Pieber das Modell der sogenannten „Talent-Talks“ präsentiert. „Die Jugendlichen gewinnen berufliche Perspektiven, die Betriebe erhalten motivierte und passend qualifizierte Fachkräfte, und die Volkswirtschaft spart Kosten durch Ausbildungsabbrüche und berufliche Umwege“, so Herk. Es gehe darum, „fundierte Bildungs- und Berufsentscheidungen“ zu treffen, unterstreicht Popper-Pieber. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Grazer Talent-Centers wurde eine Umfrage unter knapp 2700 früheren Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorgestellt. Von den Jugendlichen mit schulischer Nachbereitung des Talent-Reports gaben 74,6 Prozent an, ihre eigenen Stärken und Talente nach dem Talent-Check gut gekannt zu haben. Ohne Nachbereitung waren es nur 66,5 Prozent.

„Orientierung und persönliche Beratung“

Bei den „Talent-Talks“ unterstützt die AK die Vor- und Nachbereitung in der Schule, das Talent-Center der WKO macht Stärken, Interessen und Fähigkeiten sichtbar, die BerufsInfoZentren des AMS bieten persönliche Beratungen an. Jugendliche erhalten ihren Talent-Report – nach Absolvierung des Talent-Centers – damit nicht nur als Ergebnis, sondern werden dabei begleitet, daraus konkrete Ausbildungs- und Berufsschritte abzuleiten. „Das Bildungsangebot wird immer vielfältiger, zugleich verändert sich die Arbeits- und Berufswelt tiefgreifend. Umso wichtiger sind Information, Orientierung und persönliche Beratung“, betont Pesserl. Laut Umfrage geben 28,1 Prozent der Jugendlichen an, durch den Talent-Report neue Stärken zu entdecken, knapp die Hälfte (48,6 Prozent) lernte bisher unbekannte Berufe kennen.

56.154 Talent-Checks

Die WKO Steiermark hat das Talent-Center, das gemeinsam mit dem Institut für Psychologie der Universität Graz entwickelt wurde, im September 2016 eröffnet. „Hier spielen Wissenschaft und angewandtes Wirtschafts-Know-how ideal zusammen“, betont Peter Riedler, Rektor der KF Uni Graz. 56.154 Jugendliche haben seither einen Talent-Check absolviert. Heute nutzen Schulen aus allen steirischen Regionen das Angebot. 61 Prozent der steirischen Mittelschulen und AHS-Unterstufen nehmen daran teil, 87 Prozent der Schülerinnen und Schüler bewerten den Besuch mit „sehr gut“ oder „gut“.