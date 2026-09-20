Thermen: Ein warmes Willkommen in der Steiermark

Thermen mit Ausblick: In der Steiermark beginnt Wellness nicht erst im warmen Thermalwasser. Sondern bereits mit dem Blick nach draußen.

Die Steiermark ist ein begnadeter Ort. Von der alpinen Kulisse des Nordens bis zu den sanften Vulkanhügeln des Südens sprudeln Thermalquellen. Die unterschiedlichen Landschaften sind nicht nur Quelle des Wassers, sondern auch Ausgangspunkt für die architektonische Inszenierung der Thermen. Sie sind mehr als Orte zum Schwimmen und Saunieren: Ihre Architektur lässt die Umgebung gezielt Teil des Erlebnisse werden.

Der namensgebende Gebirgsstock ist in der Grimming-Therme nicht bloßes Beiwerk, sondern Hauptdarsteller. Beim Entspannen im warmen Wasser der Relaxbecken im Freien hat man den 2351 Meter hohen Berg, auf dessen Gipfeln bald der erste Schnee liegen wird, als spektakuläres Gegenüber.

In Köflach werden die bewaldeten Hügel, weiten Täler und die Bergwelt der Lipizzanerheimat zum Panorama, dem sich die Therme Nova durch ihre großen Glasflächen öffnet. Den besten Blick hat man von der Stubalmsauna und der Sonnenterrasse auf dem Dach des Gebäudes aus.

Während die Erlebniswelt der Aqualux-Therme in Fohnsdorf mit Rutschen und Familienbecken ganz auf Wasserspaß konzentriert ist, genießt man aus dem Vita Dome in aller Ruhe die Aussicht auf Schloss Gabelhofen und die Murtaler Berge.

1 / 8 Die Berge als Badegast in der Grimming-Therme © Grimming-Therme

Natur und Kur: Bad Gleichenberg, Bad Radkersburg und Loipersdorf

Die Therme der Ruhe in Bad Gleichenberg knüpft an die Kurtradition des Ortes an. Sie ist eng mit dem historischen Park verbunden und führt damit ein Motiv weiter, das bereits die Kurarchitektur des 19. Jahrhunderts prägte: Natur, Bewegung und Erholung als Einheit. In der Parktherme Bad Radkersburg kann man die rund fünf Hektar große Grünanlage nicht nur im Freien, sondern durch die großen Glasflächen auch von innen wahrnehmen.

In Loipersdorf stieß man 1972 bei der Suche nach Erdöl zufällig auf Heilwasser und legte damit den Grundstein für eines der größten Thermenresorts in Österreich, eingebettet in eine weitläufige Wasser- und Gartenlandschaft.

Steirische Thermen Hier finden Sie mehr Informationen zu den steirischen Thermen.

Therme als Landschaft: Bad Waltersdorf und Bad Blumau

Die Heiltherme Bad Waltersdorf setzt dagegen auf Ruhe und Natur. Auf dem rund vier Hektar großen Areal mit Spazierwegen, Kraftplätzen, Lavendellabyrinth und Naturbadeteich wird die Landschaft zum Rückzugsraum. Das weit gespannte Dach der H 2 O-Therme signalisiert schon von Weitem: Hier steht das Erlebnis im Mittelpunkt – und zwar unabhängig vom Wetter.

Der radikale Entwurf des Künstlers Friedensreich Hundertwasser und des Bauherrn Robert Rogner in Bad Blumau treibt das Prinzip auf die Spitze: Dächer werden zu begrünten Landschaften, Baukörper nehmen organische Formen an und Wege führen durch eine Architektur, die sich selbst wie eine künstlich geschaffene Landschaft präsentiert. Hier verschmelzen Gebäude und Umgebung tatsächlich zum Gesamtkunstwerk.