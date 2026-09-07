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38-Jähriger bei Absturz von Segelflieger in Südtirol getötet
Ein 38-jähriger Südtiroler ist Sonntagnachmittag südlich von Sterzing in Freienfeld mit einem Segelflieger in einen Bach abgestürzt und noch an der Unfallstelle verstorben. Der Segelflieger soll laut Medienberichten vom Flugfeld der Segelfluggruppe Sterzing aus zu einem Rundflug gestartet sein. Wie es zu dem Absturz kam, war Gegenstand von Ermittlungen.
Die um 17.46 Uhr alarmierte Feuerwehr befreite den Piloten aus dem Flugzeugwrack, welches teils im Ridnauner Bach, teils in der Böschung lag. Der herbeigerufene Notarzt stellte aber nur noch den Tod des 38-Jährigen fest.