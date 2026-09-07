38-Jähriger bei Absturz von Segelflieger in Südtirol getötet

Ein 38-jähriger Südtiroler ist Sonntagnachmittag südlich von Sterzing in Freienfeld mit einem Segelflieger in einen Bach abgestürzt und noch an der Unfallstelle verstorben. Der Segelflieger soll laut Medienberichten vom Flugfeld der Segelfluggruppe Sterzing aus zu einem Rundflug gestartet sein. Wie es zu dem Absturz kam, war Gegenstand von Ermittlungen.

vor 3 Minuten 7. September 2026 um 10:39 Luftfahrt