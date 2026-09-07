„Stucky Fingers“ heißt das Programm der bekannten Jazz-Performerin Erika Stucky. Es zeigt das fast namensgleiche, legendäre Stones-Album auf eine ganz neue Art.

„Sticky Fingers“ gilt als eines der besten Alben der Rolling Stones. Legendär wurde es auch durch das von Andy Warhol geschaffene Cover mit dem Reißverschluss. Das heißt aber nicht, dass man dieses musikalische Meisterwerk nicht noch – vielleicht – besser machen kann. Sicher aber anders. Die US-amerikanisch-schweizerische Jazz-Sängerin und Performerin Erika Stucky versucht genau das. Und sie zeigt ihr bereits international gefeiertes Programm mit dem nicht ganz zufällig gewählten Namen „Stucky Fingers“ demnächst in Lienz.

Hinter dem Osttiroler Gastspiel der ungewöhnlichen Künstlerin steckt der Verein Ummi Gummi, der sich auch für das legendäre Straßentheater und Zirkusfestival „Olala“ in Lienz verantwortlich zeichnet. Gegründet wurde das Künstlerkollektiv im Jahr 1978 von der Ö3-Radiolegende Eberhard Forcher und von „Mr. Olala“ Hans Mutschlechner. Immer wieder macht Ummi Gummi auch abseits des Olala-Spektakels von sich reden, zuletzt etwa mit dem „Osttiroler Bandbattle.“ Seit rund zwei Jahren haben Hans‘ Töchter Elisa und Theresa das künstlerische Erbe ihres unerwartet verstorbenen Vaters angetreten. Sie freuen sich auf die Show: „Sticky Fingers wird neu gedacht durch Stuckys unverwechselbare Stimme, Humor und poetische Subversion.“

© Andre Schmidt Elisa (links) und Theresa Mutschlechner sind nicht nur mit der Organisation des Olala-Festivals in die Fußstapfen ihres Vaters Hans getreten

Coverversionen bekannter Songs sind eines der künstlerischen Merkmale von Stucky. „Dabei ergründet sie den Kern des Songs und bastelt nicht nur an seiner Struktur, sondern auch an seiner Seele“, heißt es bei Ummi Gummi. Legendär sei etwa ihre Version von Britney Spears „Baby, One More Time“.

Bekannte musikalische Begleiter

Begleitet wird Stucky von den szenebekannten Engländern Terry Edwards und Paul Cuddeford. Edwards spielt Saxophon, Trompete, Bass und Melodica. Seine musikalischen Erfahrungen holte er sich bei Madness, Tindersticks, PJ Harvey, Nick Cave, The Jesus and the Mary Chain, Tom Waits und anderen mehr. Cuddefords musikalische Vita liest sich wie das Who is Who der britischen Musikszene. Er trat auf mit Bob Geldof, Sir Tom Jones, Ian Hunter, The Pogues, Steve Norman von Spandau Ballet oder Reeves Gabrels von The Cure – um nur einige zu nennen.

„Zwischen alpiner Idylle und urbanem Albtraum“

Stucky wurde 1962 in San Francisco geboren, lebt heute am Zürichsee. Sie zählt zu den originellsten Stimmen der internationalen Jazz-Szene. Ihre Arbeit bewegt sich zwischen Lyrik, musikalischem Freigeist und starker Bühnenpräsenz. Mit ihren musikalischen Komplizen will sie in Lienz „zwischen alpiner Idylle und urbanem Albtraum“ agieren. Das Programm soll dazu einladen, die bekannten Hits wie „Brown Sugar“, „Dead Flowers“ oder „Wild Horses“ ganz neu zu erleben: rau, sinnlich, witzig und scharfkantig. Elisa und Theresa Mutschlechner versprechen jedenfalls: „Stukys Wesen als Künstlerin, die Klangwelten, Texte und bildnerische Elemente zu einem Gesamtkunstwerk verschmilzt, macht Stucky Fingers zu einer echten Live-Erlebnis-Show.“

Stattfinden wird das Konzert am 7. Oktober um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums Lienz. Tickets (Normalpreis 26,25 Euro) sind via Eventim Light erhältlich.