Rüstung statt T-Roc: VW „rettet“ sein Werk in Osnabrück

Aus dem Autowerk soll ein Zentrum für Verteidigungstechnik werden. 1200 von 1800 Jobs sind gesichert. Der erste Auftrag kommt vom israelischen Rüstungskonzern Rafael.

Als erstes Autowerk in Deutschland wird das Volkswagen-Werk in Osnabrück zum Rüstungsstandort. Das Land Niedersachsen und der israelische Investor Aurelius übernehmen die Anlage und bauen sie zu einem „Kompetenzzentrum“ für die Verteidigungsindustrie aus. Als erstes Projekt sollen in der Fabrik Luftverteidigungssysteme des israelischen Iron-Dome-Herstellers Rafael aus Haifa produziert werden. Das Unternehmen produziert eine Vielzahl von High-Tech-Waffensystemen für See-, Land- und Luftstreitkräfte in aller Welt. Bekannte Rafael-Produkte sind unter anderem die Panzerabwehrlenkwaffe Spike, der Marschflugkörper Popeye, das unbemannte Boot Protector Usv sowie die Flugabwehrrakete Spyder und die Raketenabwehrsysteme Iron Dome und David’s Sling. Daneben stellt das Unternehmen den Iron Beam her, eine Energiewaffe mit einem Laserstrahl. Aurelius übernimmt die Mehrheit, das Land Niedersachsen eine Minderheit.

Ministerpräsident Lies: „Echte industrielle Chance“

VW-Chef Oliver Blume spricht von einem „wichtigen Schritt, um dem Standort eine neue industrielle Zukunft zu eröffnen“. Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies sagt, mit der Vereinbarung eröffne seine Regierung Osnabrück eine „echte industrielle Chance“: „Deutschland und Europa müssen ihre Fähigkeiten stärken und unabhängiger werden. Niedersachsen will dazu beitragen, dass daraus Wertschöpfung und sichere Beschäftigung entstehen.“ Rafael-Chef Yoav Tourgeman sagt, Ziel sei eine langfristige industrielle Partnerschaft mit der Idee, dass die Technik für den Schutz Deutschlands und Europas vollständig in Deutschland produziert werde.

1 / 2 Rakete von Rafael © Rafael

T-Roc-Fertigung läuft 2027 aus

Von den derzeit 1800 VW-Mitarbeitern können 1200 am Standort bleiben, erläutert VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Es werde daran gearbeitet, auch für den Rest der Belegschaft eine Lösung zu finden.

Volkswagen hatte im Dezember 2024 beschlossen, die Fertigung des T-Roc-Cabrios in dem ehemaligen Karmann-Werk in Osnabrück im Sommer 2027 auslaufen zu lassen. Danach hatte der Konzern Alternativen geprüft. Ein direkter Verkauf an Rafael, zu dem in Deutschland unter anderem der Panzerfaust-Hersteller Dynamit Nobel Defense gehört, war allerdings wegen der Bedenken des VW-Großaktionärs Katar nicht zu machen. Das Emirat hat ein besonderes Verhältnis zu Israel, weil es auch Kontakte zur radikal-islamistischen Hamas unterhält. Seine Beziehungen zu Israel hat es nicht normalisiert wie andere Nachbarstaaten am Golf, die inzwischen enge wirtschaftliche und militärische Verbindungen aufgebaut haben.