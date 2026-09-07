Personelle Umbrüche bei Grazer ÖVP, Hohensinner-Bürochef geht

Markante Änderungen bei der Grazer ÖVP, wobei die überraschendste aus freien Stücken passiert: Michael Wildling verlässt das Büro von ÖVP-Chef Kurt Hohensinner.

Eben noch waren es vor allem thematische Punkte, die eine Herausforderung für die Grazer ÖVP darstellten – „schnappten“ doch die Koalitionspartner von KPÖ und Grünen das Wirtschaftsressort und transferierten es von Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) zu René Apfelknab (FPÖ). Nun allerdings sind die Schwarzen mit gravierenden personellen Veränderungen konfrontiert – die überraschendste trifft Hohensinner unmittelbar: Michael Wildling, langjähriger Leiter des Hohensinner-Büros, verlässt auf eigenen Wunsch die Politik und wechselt mit November zur Ärztekammer Steiermark.

© Klz / Stefan Pajman Stadtrat Kurt Hohensinner verliert den Büroleiter, Stadträtin Claudia Unger ihren langjährigen Mitarbeiter

Neue Verwaltungsjobs

Es ist ein Wechsel, der also aus freien Stücken passiert – im Gegensatz zu den beiden anderen Weichenstellungen, welche aufgrund der ÖVP-internen Regelung notwendig werden, die eine „Vermischung“ von Gemeinderatsmandaten und Jobs im politischen Büro ausschließen: So wird Georg Schröck-Weikhard den ÖVP-Klub verlassen und Peter Stöckler das Büro von Kulturstadträtin Claudia Unger (ÖVP) – sowohl Schröck-Weikhard als auch Stöckler ziehen ja wieder in den Gemeinderat ein.

Welche Verwaltungstätigkeiten im Magistrat sie künftig ausüben werden und wann der Wechsel passiert, ist noch offen – auch, weil die Koalition über Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) klar gestellt hat: Neue Posten werden für die beiden keine geschaffen. Sie müssen warten, bis intern Stellen frei werden, auf die sie sich bewerben können.