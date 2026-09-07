1600 Gäste erlebten märchenhaften Zauberwald in Neuberg

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher strömten am Wochenende zum 22. Steirischen Zauberwald nach Neuberg, wo verschiedene Märchen- und Sagenfiguren zum Leben erwachten.

13 Stationen, rund 60 ehrenamtliche Darstellerinnen und Darsteller und jede Menge Geschichten aus der Region machten den diesjährigen Steirischen Zauberwald in Neuberg an der Mürz erneut zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie.

Rund 1.600 junge und alte Besucherinnen und Besucher spazierten bei dessen 22. Ausgabe entlang des Rundwanderwegs durch das „Tirol“ im Ortsteil Krampen. An dessen Stationen wurden von den Darstellerinnen und Darstellern – unter ihnen auch viele Kinder und Jugendliche – verschiedenste Sagen, Geschichten und geheimnisvolle Begebenheiten aus der Region zum Leben erweckt.

© Naturpark Mürzer Oberland Besucherinnen und Besucher tauchten an 13 Stationen in Märchen und Sagen ein

„Mit viel Kreativität, Begeisterung und persönlichem Einsatz sorgten sie dafür, dass die Besucherinnen und Besucher für einige Stunden in eine ganz besondere Zauberwelt eintauchen konnten“, freut man sich auf Seiten des Naturparks Mürzer Oberland, der das Event mit verschiedenen Unterstützern wie der Gemeinde oder den Bundesforsten über die Bühne bringt. Einen großen Dank spricht man auch der Feuerwehr Krampen aus, die für die Verpflegung der Gäste sorgte.

Für die Verantwortlichen ist die heurige Ausgabe erneut ein Beweis dafür, wie sich Naturerlebnisse, regionale Kultur, Sagenwelt und ehrenamtliches Engagement miteinander verbinden lassen. „Gerade die große Zahl junger Mitwirkender trägt dazu bei, Geschichten und Traditionen aus der Region nicht nur zu bewahren, sondern an die nächste Generation weiterzugeben“, erklärt man.

© Naturpark Mürzer Oberland Besonders über die vielen jungen Darstellerinnen und Darsteller zeigt man sich sehr erfreut

Übrigens: Wer sich die nächste Ausgabe des Zauberwalds bereits im Kalender vormerken will, kann dies bereits tun: Der 23. Steirische Zauberwald findet am 4. und 5. September 2027 in Mürzsteg statt.