Betrunkene flüchtete nach Unfall, Feuerwehrkamerad (82) starb

Pensionist wurde am Wochenende in Fernitz-Mellach von schwer alkoholisierter Autolenkerin angefahren, nun starb der beliebte Feuerwehrkamerad im Spital.

Bestürzung und tiefe Trauer herrschen in der Gemeinde Fernitz-Mellach (Bezirk Graz-Umgebung). Wie berichtet, hatte eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug am späten Samstagnachmittag in der Etschbachstraße einen Pensionisten erfasst, der gerade dabei war, die Fahrbahn mit einem Besen zu reinigen, weil sie zuvor durch Ackerarbeiten verschmutzt worden war. Die 42-jährige Lenkerin, die laut Polizei schwer alkoholisiert war, fuhr ohne anzuhalten weiter, konnte später aber ausgeforscht werden.

Das 82-jährige Unfallopfer wurde noch mit dem C 12 ins LKH Graz geflogen, starb dort aber wenig später, wie nun die Polizei bestätigt. Es handelt sich um einen langjährigen und beliebten Kameraden der Feuerwehr Fernitz. „Wir haben die traurige Pflicht, das Ableben unseres Kameraden bekannt zu geben“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. „Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt der gesamten Familie und den Freunden.“

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Gegen die Autofahrerin, die durch die Beobachtungen eines Zeugen ausgeforscht worden war, wird nun von der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr sowie des Im-Stich-Lassens eines Verletzten ermittelt. Zudem wird die Frau wegen Alkohol am Steuer und Fahrerflucht angezeigt.