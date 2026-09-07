Die Kärntner Richtervereinigung lädt am 3. Oktober wieder zum Justizlauf rund um den Hafnersee und unterstützt damit den Verein „Kärntner in Not“.

„Alle sind eingeladen“, heißt es von der Kärntner Richtervereinigung. Am Samstag, den 3. Oktober, ist es wieder so weit. Unter dem Motto „Justiz bewegt“ findet der 22. Justizlauf rund um den idyllischen Hafnersee in Keutschach statt.

Wie immer, laufen die Teilnehmer auch für den guten Zweck, nämlich für den Verein „Kärntner in Not“ der Kleinen Zeitung. „Ein Start- beziehungsweise Nenngeld ist für unsere Lauf-Veranstaltung nicht zu entrichten, jeder und jede kann einen frei gewählten Betrag spenden“, sagen die Organisatoren Richtervereinigungs-Obfrau Sarah-Maria Ritzmaier und ihre Stellvertreter Andreas Spiess-Knafl und Tanja Polzer. Mit dem Reinerlös wird heuer ein 29-jähriger Mann aus Kärnten unterstützt, der seit seiner Geburt schwerst beeinträchtigt und auf die Pflege seiner im selben Haushalt lebenden Mutter angewiesen ist.

Wer laufend etwas Gutes tun will, ist also am 3. Oktober beim Justizlauf richtig: Treffpunkt ist beim Camping Hafnersee in Plescherken.

Für die ganze Familie

Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Es gibt einen Kinderlauf, zwei verschieden lange Laufstrecken für Erwachsene (rund 4,5 km und rund 8,7 km) sowie einen Nordic-Walking-Bewerb, auch im Team kann gestartet werden. Andreas Spiess-Knafl betont noch einmal, dass der Lauf nicht nur für Justizangehörige ist, sondern für alle, die sich gerne bewegen. „Es geht einfach darum, mit Spaß und Bewegung in geselliger Zusammenkunft gemeinsam einen Beitrag für einen guten Zweck leisten zu können.“

Die Online-Anmeldung unter https://my.raceresult.com/396447/ kann bis längstens 1. Oktober 2026 um 23.59 Uhr erfolgen. Nachmeldungen sind noch am 3. Oktober in der Zeit von 11 Uhr bis 13 möglich.

Geschenk und Feier Gratis Justizlauf-T-Shirts für die ersten 120 Meldungen. 15.30 Uhr: Siegerehrung mit Finisher-Party. 13.45 Uhr: Kinderlauf - ca. 300 Meter (ein bis neun Jahre) bzw. ca. 600 Meter (zehn bis zwölf Jahre) 14.00 Uhr: Lauf- und Nordic-Walking-Bewerb Lauf – ca. 4,5 km oder ca. 8,7 km (Einzelbewerb – auch mit zusätzlicher 3-er Teamwertung möglich). Nordic Walking – ca. 4,5 km (Einzelbewerb – auch mit zusätzlicher 3-er Teamwertung möglich)