Schon drei US-Amerikaner stehen in Flushing Meadows im Viertelfinale. Auch Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka gaben sich bisher keine Blöße.

Die US-Open-Titelverteidiger Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka stehen im Viertelfinale. Der Spanier besiegte am Sonntag im Achtelfinale den US-Amerikaner Tommy Paul glatt 6:4, 6:3, 6:4. Die topgesetzte Sabalenka erreichte zum sechsten Mal in Serie das Viertelfinale beim Major-Turnier in New York durch ein 6:4, 6:3 über die Amerikanerin Taylor Townsend und blieb im Turnierverlauf ohne Satzverlust. Das Aus kam für den als Nummer 7 gesetzten Daniil Medwedew gegen Frances Tiafoe.

„Danke, dass ihr so respektvoll wart und auch einmal für mich gejubelt habt“, sagte Sabalenka zum US-Publikum im Arthur Ashe Stadium. Die 28-Jährige nahm ihrer Gegnerin siebenmal den Aufschlag ab. Sabalenka hatte den Titel bei den US Open in den vergangenen beiden Jahren gewonnen. Sie ist die erste Spielerin seit Serena Williams (2011-2016), die sechsmal in Serie in der Runde der besten Acht steht. Nächste Gegnerin ist Wimbledon-Siegerin Linda Noskova. Die tschechische Nummer sechs geriet gegen Marta Kostjuk aus der Ukraine ins Wanken, siegte schließlich aber 7:5, 5:7, 6:4.

Weiter kamen auch zwei Lokalmatadorinnen: Die als Nummer 3 gesetzte Jessica Pegula nach einem 6:3, 6:4 über Grabher-Bezwingerin Sorana Cirstea, Emma Navarro ebenfalls ohne Satzverlust gegen die Russin Anna Kalinskaja. Da sie aufeinandertreffen, steht eine US-Amerikanerin schon einmal fix im Semifinale.

Alcaraz mit Selbstlob

Alcaraz trifft bei seinem Comebackturnier nach viermonatiger Verletzungspause auf einen weiteren Lokalmatador, denn mit dem als Nummer 8 gesetzten Ben Shelton steht ein weiterer US-Amerikaner in der nächsten Phase. Shelton war gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas beim 6:2, 6:3, 6:4 jederzeit Herr der Lage. Alcaraz bestand den ersten Härtetest in Form von Tommy Paul bravourös. „Ich habe versucht, bereit für den Kampf zu sein. Ich wollte die ganze Zeit aggressiv sein“, sagte Alcaraz, der die Ballwechsel mit seinen Grundschlägen dominierte. „Ich habe das sehr gut gemacht, habe ihn unter Druck gesetzt.“ Er gab im ganzen Match nur einmal seinen Aufschlag ab und war in den entscheidenden Momenten zur Stelle.

Shelton ist voll des Respekts für Alcaraz. „Ich brauche besonderes Tennis“, sagte Shelton vor dem Duell mit dem Spanier. „Das Niveau, auf dem er spielt, nachdem er fast fünf Monate draußen war, ist beeindruckend. Das ist übermenschlich.“

Neben ihm und Tiafoe, der Ex-Champion Medwedew 7:6(1), 6:4, 7:6(6) ausschaltete und damit seine 1:6-Bilanz gegen den Russen um einen zweiten Sieg erweiterte, steht mit Alex Michelsen ein dritter US-Amerikaner im Viertelfinale. Der 22-Jährige trifft nach einem Dreisatzsieg über den Argentinier Tomas Etcheverry nun in seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinale auf Tiafoe. Mit Learner Tien (USA-14 gegen Karen Chatschanow) könnte noch ein vierter US-Mann in die Runde der letzten acht kommen.

Miedler bezwang Davis-Cup-Partner Erler

Im Männer-Doppel gewann Lucas Miedler das Österreicher-Duell mit seinem Davis-Cup-Partner Alexander Erler. Miedler und sein nunmehriger Doppelkollege Marc Polmans (AUS) gewannen 2:6, 6:3, 6:4 gegen Erler mit Robert Cash (USA). Das Aus kam indes für Neil Oberleitner. Der Österreicher und der Tscheche Petr Nouza unterlagen der argentinischen Paarung Maximo Gonzalez/Andres Molteni 6:7(7), 3:6.