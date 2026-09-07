Der Sonderreporter sucht die Fahrtüchtigen am Altausseer Kiritog

Der Ausseer Kiritog lockt wieder tausende Besucher an. Mit dabei: Kleine Zeitung Sonderreporter Michael Großschädl mit einem Stapel wichtiger Fragen.

„Was kann ich tun, damit ich nicht so alt ausseh?“ Mit Frechheit und Wortwitz ging es für Kleine Zeitung-Sonderreporter Michael Großschädl auf den Ausseer Kiritog. Welche Wellness-Tipps hatten die Gäste für ihn parat? Wer war eigentlich noch fahrtüchtig für das Autodrom? Die Antworten auf diese wichtigen Fragen gibt es im Video.