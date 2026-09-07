KFC bietet in Italien lebenslang Gratis-Hendl gegen Tattoo

Die ungewöhnliche Werbeaktion des amerikanischen Fast-Food-Konzerns erhitzt die Gemüter in Modena (Emilia-Romagna).

Ein Tattoo mit dem Logo der US-Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) gegen kostenloses Hendl auf Lebenszeit: Eine Werbeaktion auf der Messe "Modena Nerd" in Italien sorgt für Kritik. Teilnehmer können sich ein KFC-Motiv tätowieren lassen und erhalten dafür einen Gutschein, der alle zehn Tage in KFC-Restaurants in Modena, Reggio Emilia und Parma eingelöst werden kann – und zwar dauerhaft.

Die lokale Verbraucherschutzorganisation Federconsumatori Modena bezeichnete die Aktion als fragwürdigen Tausch von Fast Food gegen dauerhafte Werbung auf dem Körper. Der Verband forderte die Stadt und die örtliche Gesundheitsbehörde auf, die Aktion zu überprüfen und gegebenenfalls den KFC-Stand von der Messe zu entfernen. Auch der Branchenverband CNA Sanità e Benessere verlangte die strikte Einhaltung der Vorschriften für das Tätowiergewerbe.

Veranstaltung von der Stadt genehmigt

Die Stadt Modena erklärte dagegen, die diesjährige Veranstaltung sei ordnungsgemäß genehmigt. Die beiden von KFC beauftragten Tätowierer hätten die erforderlichen Unterlagen beim zuständigen Amt eingereicht und eine entsprechende Meldung über die Aufnahme ihrer Tätigkeit abgegeben.

Für die Veranstaltung am vergangenen Wochenende hatte KFC neben der Tattoo-Aktion weitere Werbeangebote geplant. Dazu gehörten digitale Spiele mit QR-Codes, Pokémon-Sammelkarten, limitierte Tassen sowie ein Hologramm des KFC-Gründers Colonel Sanders. Zudem wurde ein Shuttle zwischen der Messe und einer KFC-Filiale organisiert. Zum Abschluss fand eine Abendveranstaltung mit DJ statt.