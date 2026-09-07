Erneut Tote bei israelischen Luftangriffen im Südlibanon

Bei israelischen Luftangriffen auf eine Stadt im Südlibanon sind am Montag in der Früh mindestens elf Menschen getötet worden. Unter den Opfern in Kfar Rumman seien auch zwei Kinder und zwei Sanitäter, meldete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA. Kurz nach Mitternacht habe ein israelisches Kampfflugzeug ein Wohngebäude in dem Ort getroffen. Dabei seien neun Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden.

© APA/AFP/MAHMOUD ZAYYAT Israel verstärkt Luftangriffe auf den Libanon