Bei der Umbenennung der Fachhochschule Kärnten in CU – Carinthia University of Applied Sciences rückt Internationalität in den Vordergrund.

Seit 1. September trägt die bisherige FH Kärnten den neuen Namen CU Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten. Mit der Kurzbezeichnung CU wird zugleich die internationale Ausrichtung der Hochschule stärker sichtbar.

Der neue Name soll die internationale Ausrichtung der Hochschule mit einer gleichzeitig starken Verwurzelung in Kärnten repräsentieren. Der Auftritt nach außen soll damit klarer, moderner und international verständlich werden.

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