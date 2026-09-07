65-Jähriger kollidiert in Tirol auf Sommerrodelbahn mit Kuh

Die Fahrt mit der Sommerrodelbahn endete für einen Mann im Krankenhaus. Sein Enkel blieb unverletzt.

Ein 65-Jähriger ist Samstagnachmittag im Tiroler Mieders (Bezirk Innsbruck-Land) mit seinem vierjährigen Enkel auf der Sommerrodelbahn mit einer Kuh zusammengestoßen. Bei dem „skurrilen Unfall“, wie die Polizei am Montag berichtete, sei die Kuh plötzlich auf der Rodelbahn gestanden. Der Mann erlitt bei der Kollision Verletzungen, fuhr aber mit dem unverletzten Enkel noch bis zur Talstation fort. Beide wurden ärztlich versorgt und in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Details zum Unfallhergang liegen noch im Unklaren, wie der ORF berichtet. Zudem konnte laut Polizeiangaben bislang nicht eruiert werden, ob das beteiligte Tier verletzt wurde. Dass die Sommerrodelbahn durch ein Weidegebiet führt, sei aber rechtlich gedeckt.