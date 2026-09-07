Feldbach war zwei Tage lang Zentrum des Feuerwehr-Wasserdienstes

656 Zillenbesatzungen, rund 730 Teilnehmer aus sechs Bundesländern, 120 ehrenamtliche Helfer: Die FF Feldbach war Gastgeber des Landeswasserwehr-Leistungsbewerbs.

Beim 28. Landeswasserwehr-Leistungsbewerb auf der Raab bei Feldbach ging es hoch her

Zwei Tage lang gehörte die Raab bei Feldbach ganz den Feuerwehrzillen. 656 Zillenbesatzungen mit rund 730 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus sechs Bundesländern waren am Freitag und Samstag im Zuge des 28. Landeswasserwehr-Leistungsbewerbs auf dem Fluss unterwegs.

In den zahlreichen Wertungsklassen in Bronze, Silber und Gold ging es neben Sekunden und Platzierungen auch um das Leistungsabzeichen, vor allem aber um das sichere Beherrschen der Feuerwehrzille. Wie vielfältig der Landesbewerb ist, zeigte sich auch bei der Siegerehrung. Zillen-Zweier, Zillen-Einer, unterschiedliche Alters- und Meisterwertungen, Frauen- und Gästeklassen sowie die unterschiedlichen Gold-Wertungen haben für eine Vielzahl an Entscheidungen und Überreichungen von Siegertrophäen geführt.

1 / 23 Auch für Bürgermeister Josef Ober hat es zum Bewerbsabschluss eine Siegertrophäe gegeben. Im Bild: Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried, Feldbachs Feuerwehrkommandant Patrick Lehr, Bürgermeister Josef Ober, Feuerwehrkommandant-Stv. Florian Karner, Abschnittsfeuerwehrkommandant Daniel Dunst, Bereichsfeuerwehrkommandant Johannes Matzhold (BFV Feldbach) (v.l.) © Lfv | Christian Karner

Erfolgreicher Wettbewerb

Während die schnellsten regulär gewerteten Fahrten je nach Klasse deutlich unter sieben Minuten absolviert worden sind, haben andere Zillenbesatzungen für die Strecke mehr als 15 und vereinzelt sogar länger gebraucht. In den Königsdisziplinen Gold Allgemein und Gold Disziplin holten Mike Seiler (FF Altenmarkt bei Fürstenfeld) und Kevin Reinhard (FF Bierbaum a. d. Safen) den Sieg.

Auch einige Südoststeirer schafften es aufs Stockerl: Valentina Moser und Robert Zach von der FF Kirchbach schafften Platz drei in „Bronze ohne Alterspunkte“ . Platz zwei in „Silber Gemischte Wehren“ ging an Attila Dornberger und Robert Zach. Und in „Zillen-Einer Meister mit Alterspunkte“ schaffte Robert Zach noch den zweiten Platz.

© Lfv | Christian Karner Landesbewerbsleiter Robert Zach hat mit Tochter Valentina (beide FF Kirchbach in Stmk.) den dritten Platz in der Klasse „Bronze ohne Alterspunkte“ erreicht

Zillen-Steuern durch Extremwetter immer wichtiger

Die FF Feldbach mit Kommandant Patrick Lehr und seinem Stellvertreter Florian Karner hatte gemeinsam mit ihren Partnern die Voraussetzungen für die Großveranstaltung geschaffen. Rund 120 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer waren während der beiden Bewerbstage im Einsatz.

Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried betonte die Bedeutung des Bewerbs auch abseits der sportlichen Herausforderung: „Wir stehen als Feuerwehren vor immer größeren Herausforderungen, die durch Extremwetterereignisse ausgelöst werden. Der Wasser- und der Tauchdienst sind dabei zu unverzichtbaren Säulen unserer Einsatzorganisation geworden“.