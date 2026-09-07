Roswitha aus dem Salzkammergut auf der Suche nach einer neuen Liebe

Bei „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ streckt die 60-Jährige ihre Fühler nach einem neuen Partner aus. Zu sehen ist sie heute, Montag, um 20.15 Uhr in ORF 2.

Zweimal war sie schon verheiratet, jetzt wagt Roswitha aus dem steirischen Salzkammergut einen neuen Anlauf in Sachen Liebe. Und zwar im Fernsehen, genauer über das ORF-Format „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“. Dem Sendungsverantwortlichen erzählte sie im Vorfeld, dass ihr neuer Partner „nicht gleich bei Kleinigkeiten wegrennen soll“. Und: „Die Chemie muss passen.“

Wichtig ist der 60 Jahre alten Altenpflegerin zudem, dass der Zukünftige größer ist als sie, nicht geizig ist und wisse, wie man Frauen behandle, sprich: „Zuvorkommend sein, die Tür aufmachen oder Blumen mitbringen.“ Dazu soll er markante, „adrige Hände“ haben, aktiv und Abenteuern nicht abgeneigt sein. Etwas jünger oder älter als sie darf er sein, mehr als zehn Jahre sollte der Altersunterschied aber nicht betragen.

Die Mutter zweier Töchter ist überzeugt, „dass die Liebe zuerst bei einem selbst beginnt – mit der Eigenliebe. Nur dann ist man fähig, andere zu lieben“. Zu sehen ist Roswitha gemeinsam mit fünf anderen Singles am Montag um 20.15 Uhr auf ORF 2.