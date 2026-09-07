Der steirische Starkoch Johann Lafer sprach offen über seine Krebserkrankung und die schwere Zeit – und sorgte mit seinen persönlichen Worten für Applaus.

Die ZDF-Show „Quiz-Champion“ am Samstagabend wurde für Johann Lafer zu einem emotionalen Auftritt. Der steirische Starkoch, der selbst an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist, trat als Experte in der Sendung auf, die an diesem Abend zugunsten der Deutschen Krebshilfe ausgestrahlt wurde. Gastgeber Johannes B. Kerner wandte sich mehrmals persönlich an Lafer: „Schön, dass du da bist – und natürlich ist es ganz besonders, dass du die Arbeit der Krebshilfe aus persönlichen und sehr nachvollziehbaren Gründen unterstützen willst.“ Lafers Erkrankung ist aufgrund von Metastasen im Körper nicht mehr heilbar, konnte nach seinen Angaben in früheren Interviews aber eingedämmt werden.

Schon in der Vorstellungsrunde fragte Kerner den 68-jährigen Koch: „Die Frage mag lapidar klingen, doch sie kommt von Herzen: Wie geht es dir?“ Die Antwort: „Ja, als die Frage kam, ob ich hierkomme, war das für mich selbstverständlich, denn ich habe durch die letzten Monate oder zwei, drei Jahre, die ich damit zu tun habe, natürlich einen Mega-Kampf geführt.“ Er wisse heute, dass viele Menschen nur durch die Medizin und die Krebshilfe eine Chance haben, zu überleben.

Lafer: „Ich bin guten Mutes und kämpfe weiter“

Lafer, der in St. Stefan im Rosenthal in der Steiermark geboren ist, erzählt: „Dafür bin ich so dankbar, ich bin ein Beispiel. Man kann es sehen, ich meine, ich habe mich sehr stark verändert, aber ich bin trotzdem guten Mutes und ich kämpfe weiter. Ich sage Danke an alle, die mir geholfen haben.“ Lafer, der mit lila-getupfter Kappe dasitzt, ernete für seine Worte vom Podium und dem Studiopublikum tosenden Applaus.

Schließlich ergänzte er: „Wenn man nicht selbst davon betroffen ist und man hört das, denkt man ,So schlimm kann das gar nicht sein‘ – aber ich kann wirklich sagen: Es ist megaschlimm!“ Denn: „Wer davon betroffen ist, dem muss man größten Respekt zollen; es ist eine wirkliche Tortur, durch die man da gehen muss. Und die Chancen, dass man davonkommt liegen nur an der Forschung, der Medizin und am Vertrauen zu den Ärzten und an sich selbst“, so Lafer.

Lafer spendet selbst 5000 Euro für Deutsche Krebshilfe

Der Spendenmarathon im ZDF dauerte über neun Stunden, unterbrochen durch Interviews mit Experten. Am Ende kam abermals Lafer, der in Guldental im deutschen Rheinland-Pfalz lebt, zu Wort – er spendete 5000 Euro für die Deutsche Krebshilfe. Insgesamt wurden vom Fernsehpublikum 4,5 Millionen Euro gespendet..