Erfolgslauf beim langen 7er – doch Schleuderkurs bei der Linie 8?

2016 kam die verlängerte Linie 7 ins Rollen, was die Passagierzahlen nachhaltig verändert hat. Zehn Jahre später könnte nun die Budgetkrise der Stadt Graz die geplante Linie 8 bremsen ­– mit fatalen Folgen.

Barbara Muhr sprach von einem „Meilenstein im Ausbau des Grazer Straßenbahnnetzes“, Mario Eustacchio von einem Schritt, der auch den neuen MedCampus erst möglich gemacht habe. Weder die damalige Holding-Graz-Vorständin noch der seinerzeitige städtische Verkehrsreferent sind heute noch in Amt und Würden – geblieben ist aber diese Erste Hilfe in Sachen Passagierzahlen: Denn wie man heute weiß, verlieh die Verlängerung der Linie 7, die vor genau zehn Jahren ins Rollen kam, dem Fahrgastaufkommen neuen Schwung.

Am 11. September 2016 wurde dieser lange 7er in Betrieb genommen: Er führt seither über den Riesplatz in die Stiftingtalstraße und erschließt den Med Campus der Medizinischen Universität Graz, die neue Zahnklinik und weitere Einrichtungen im LKH-Quadranten. Obwohl diese zusätzliche Strecke nur rund einen Kilometer lang ist, wurden rund 27 Millionen Euro investiert – samt Neugestaltung des Riesplatzes und frischer Brücke über den Stiftingbach.

Plus von 20 Prozent

Auf die Frage der Kleinen Zeitung, ob sich der Aufwand rentiert hat, heißt es zehn Jahre später seitens der Holding Graz: Und ob! „An den beiden Haltestellen LKH Med Uni/Klinikum Nord und St. Leonhard/Klinikum Mitte stiegen in Summe täglich 4900 Fahrgäste ein.“ Der 7er, mit mehr als 40.000 Passagieren schon zuvor die meistgenutzte Grazer Bimlinie, habe seither (und neuerdings auch als halber 17er via Neutorgasse) bei den Fahrgastzahlen um 20 Prozent zulegen können. Dies zeige, „wie stark der Bedarf der Bürgerinnen und Bürger für ein erweitertes Mobilitätsangebot ist“, resümiert Mark Perz. Der Holding-Vorstand betont daher auch die Notwendigkeit, alte Bims durch moderne zu ersetzen – und dass „wir mit den geplanten Netzergänzungen das Angebot gezielt dort stärken, wo die Stadt wächst“.

© Klz/stefan Pajman Holding-Vorstand Mark Perz

Ändert Budgetkrise alles?

Damit meint Perz auch die nächsten „Meilensteine“ – welche allerdings angesichts der aktuellen Budgetkrise der Stadt Graz unter Druck geraten. Zum einen soll ja bis zum Jahr 2033 die neue Linie 8 gebaut werden, zum anderen wollte man auch dafür 24 weitere Flexity-Bims um 100 Millionen Euro ordern. Nun aber heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung im Büro von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ): „Sämtliche Investitionen, auch beschlossene, stehen am Prüfstand.“

Warum Eile geboten ist

Dabei drängt gerade bei der Linie 8 die Zeit: Wie berichtet, sollen die beiden Röhren des Plabutschtunnels zwischen den Jahren 2032 bis 2035 komplett erneuert werden. Um in dieser Zeit den Stillstand in Graz zu verhindern, müssten also die Bauarbeiten für die Linie 8 bis dahin erledigt sein – jedenfalls die ersten beiden Abschnitte im Süden über den Griesplatz bis Don Bosco und Reininghaus sowie im Norden über den Lendplatz bis zum Fröbelpark. Genau dafür treten Grazer Verkehrsexperten auch weiterhin ein: Die Planungsmittel dafür sind ja bereits freigegeben, „ich gehe daher schon davon aus, dass wir Ende 2026 mit den Planungen starten“, so Klaus Masetti von der Stadtbaudirektion.

© Www.polyzwei.at So könnte die Linienführung beim 8er aussehen

Positive Signale für Citypark

Diese positiven Signale seitens der Stadt erhält auch Martin Poppmeier, wie der Citypark-Geschäftsführer bestätigt. Beim Einkaufszentrum soll ja die neue Linie 8 ebenfalls Halt machen. Daher freue er sich, „dass die jahrelange Zusammenarbeit mit der Stadt Graz nun zur erfolgreichen Umsetzung führt“, so Poppmeier. Ergänzend zum Individualverkehr seien optimale Öffi-Anschlüsse „essenziell für die Zukunftsentwicklung unseres Standorts und für den Handel generell“. Es gehe dabei auch um die Verbindung des Cityparks als künftiges „multifunktionales Stadtquartier“ mit der Innenstadt. „Daher sehen wir auch der geplanten Neugestaltung des Griesplatzes sehr gespannt entgegen, für die wir eine weitere vertiefte Kooperation mit der Stadt als erfolgsversprechend ansehen.“

Aber auch auf die Neugestaltung des Griesplatzes trifft das Eber-Zitat zu: „Sämtliche Investitionen, auch beschlossene, stehen am Prüfstand.“