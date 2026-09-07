Sie helfen seit Generationen: Rotes Kreuz Birkfeld feierte 80 Jahre

1946 begann die Geschichte des Roten Kreuzes in Birkfeld. Mit Festgottesdienst und Frühschoppen feierte die Ortsstelle gemeinsam mit zahlreichen Gästen nun ihr 80-jähriges Bestehen.

Wir schreiben das Jahr 1946: Der Birkfelder Hans Lurger hat zu Hause ein bisschen Platz. Das ist gut, denn in diesem Jahr wird sein Zuhause eine der ersten Rotkreuz-Ortsstellen im Bezirk, und er wird der Leiter.

80 Jahre später feierte die Dienststelle Birkfeld diese Gründung mit launigen Reden, Geschenken, Musik, einem Frühschoppen und einer „Leistungsschau“ – und vielen Menschen sowie Ehrengästen aus Politik, Kirche sowie befreundeten Einsatzorganisationen.

© KLZ / Ulla Patz Zahlreiche Gäste feierten mit dem Roten Kreuz sein Jubiläum

Ortsstellenleiter Reinhard Köck erinnerte daran, dass die erste rettungsähnliche Stelle bereits 1899 als Teil der Freiwilligen Feuerwehr existierte – ausgestattet mit einer Tragbahre und drei Armbinden. 1946 bekam die Ortsstelle ein Telefon mit der Nummer 32 und ein ausgedientes Wehrmachtsfahrzeug, „bei dem nur mehr das Fahrgestell und der Motor einigermaßen funktionierten", erzählte Köck.

1 / 44 Seit 1946 gibt es die Rot-Kreuz-Ortsstelle Birkfeld. © KLZ / Ulla Patz

Heute zählt man 170 aktive Mitarbeitende im Rettungs- und bei den Sozialen Diensten. Nur zwei Personen plus die Reinigungskräfte sind angestellt. Versorgt werden bis zu 9000 Menschen in Birkfeld, Gasen, Miesenbach und Strallegg.

Eine Besonderheit in Birkfeld sind das Senioren-Café und die Österreich-Tafel (Lebensmittel-Ausgabe für Bedürftige), die schon seit vielen Jahren bestehen. Auch die erste Jugendrotkreuz-Gruppe in der Steiermark gab es in Birkfeld.

© KLZ / Ulla Patz Musik und Kulinarik wurde bei den Feierlichkeiten groß geschrieben

Am Beginn der 80-Jahr-Feier stand ein Wortgottesdienst von Pastoralreferentin Anita Fenz, die einen Bogen von Gott zu den helfenden Händen vom Roten Kreuz schlug. Danach gab es viel Lob für die Helferinnen und Helfer, etwa von Landesrettungskommandant Peter Hansak, der als Geschenk einen Übungsdefibrillator mitbrachte.

Neben weiteren Geschenken gab es etwa einen Gutschein für 80 Kugeln Eis für das Rettungsteam von der Allgemeinmedizinerin Barbara Hasiba oder ein Fass Bier von Landtagsabgeordnetem und Vizebürgermeister Patrick Derler.

Tolle Preise

Gewinnen konnten auch die Gäste: Bei einem Schätzspiel musste man erraten, wie viele Einweghandschuhe in ein großes Glas gestopft worden waren. Es winkten ein befüllter Werkzeugwagen der Firma Gedore, ein Ferroflex-Griller, ein Gesundheitsgutscheine-Set, eine Scheibtruhe voller regionaler Lebensmittel und ein Erste-Hilfe-Koffer des Roten Kreuzes.

© KLZ / Ulla Patz Wie viele Einweghandschuhe befinden sich im Glas?

Und wie viele Handschuhe waren es? „238“, verrät Reinhard Köck. Gewonnen haben Hilde Rechberger, Maria Kulmer, Stefan Mosbacher, Erika Arzberger und Anton Reithofer.