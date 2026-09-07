Erst fing Tauplitzer Sauna Feuer, dann ein Unfall auf der B 145

Mit zwei Einsätzen knapp hintereinander haben sich die Feuerwehren Tauplitz und Klachau am Sonntag konfrontiert gesehen.

Eine Sauna, die auf einem Balkon installiert ist, ist am frühen Sonntagvormittag in Brand geraten

Keine Sonntagsruhe für die Einsatzkräfte der Feuerwehren Klachau und Tauplitz, sie waren gestern gleich zweimal gefordert. Der erste Alarm ging gegen 9 Uhr ein, auf einem Balkon im dritten Stock eines Hauses in Tauplitz war eine Sauna in Brand geraten. Am Ort des Geschehens angekommen, wurde nach der Erkundung sofort ein Löschangriff unter schwerem Atemschutz gestartet.

Das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand weiter ausbreitete. Verletzt wurde niemand, um 10.30 Uhr konnten die beiden Wehren wieder einrücken.

© FF Klachau / FF Tauplitz Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung verhindert werden

Auf dem Rückweg vom Befüllen der Atemschutzflaschen wurde das Kommando der FF Tauplitz gegen 12 Uhr dann auf einen Auffahrunfall auf der B 145 aufmerksam – für die FF Klachau galt es damit, erneut auszurücken. Weil der Unfall glimpflich ausgegangen war, „beschränkten sich die Tätigkeiten auf die Absicherung der Unfallstelle und Aufräumarbeiten“, heißt es. Nach eineinhalb Stunden war auch dieser Einsatz beendet.