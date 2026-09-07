Ryan Reynolds mag keine Partys zu seinem Geburtstag

Hollywood-Star Ryan Reynolds ("Deadpool") steht eigenen Angaben zufolge nicht gerne an seinem Geburtstag im Mittelpunkt, weil ihm die Aufmerksamkeit als Schauspieler schon ausreiche. "Ich mag keine Geburtstage. Ich meine, ich habe auch nichts dagegen", sagte der 49-Jährige dem US-Magazin "People". "Aber ich bin auch nicht der Typ, der sagt: 'Hey, lasst uns eine riesige Party für mich schmeißen.'"

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Partymuffel Ryan Reynolds, wenn es um seinen Geburtstag geht