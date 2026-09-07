Zehn Tote bei Feuerwerksexplosion in mexikanischer Kirche

Bei einer Feuerwerksexplosion auf dem Gelände einer Kirche in Mexiko sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Weitere 64 Menschen seien verletzt worden, nachdem die Feuerwerkskörper, die in einem Raum gelagert waren, explodierten, wie die Regierung des zentralmexikanischen Bundesstaates México mitteilte. Das Unglück ereignete sich im Rahmen eines Patronatsfestes in der Gemeinde Santa María Canchesda, rund 160 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt.

© APA/AFP In der Kirche explodierte das Feuerwerk: Ursache bisher unklar