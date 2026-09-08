Drei Frauen gründeten ersten Spittaler Jägerinnenstammtisch

20 begeisterte Jägerinnen nahmen an der Auftaktveranstaltung des ersten und einzigen Spittaler Jägerinnenstammtisches teil. Neue Mitglieder sind willkommen.

Daniela Pichler, Monika Scheuch und Andrea Angerer wollen ihre Interessen mit so vielen Frauen wie möglich teilen. Deshalb setzten die drei Mölltalerinnen es sich zum Ziel, ein Format, das sich in Klagenfurt bereits vor Jahrzehnten etabliert hatte, auf weitere Bezirke auszuweiten. Gesagt getan: Der erste Jägerinnenstammtisch im Bezirk Spittal wurde gegründet. „Vor 30 Jahren fanden regelmäßige Veranstaltungen in Klagenfurt statt. Seit rund zwei Jahren besteht dieser Stammtisch in seiner ursprünglichen Form nicht mehr. Was blieb, ist eine Weihnachtsandacht. Diese wurde letztes Jahr im Hotel Moserhof in Seeboden gefeiert. Für uns Oberkärntner war dies eine tolle Gelegenheit – wir mussten nicht so weit fahren. Uns kam die Idee, eine eigene Gruppe zu gründen. So etwas gibt es in dieser Form in der Region noch nicht“, schildert Angerer.

20 Jägerinnen konnte sie kürzlich bei der Auftaktveranstaltung unter dem Motto „Wild, Weiblich, Waidgerecht“ begrüßen. Im Rahmen eines Wildkochkurses hatten sie die Gelegenheit, sich über ihre Jagderlebnisse auszutauschen. Im Anschluss wurden die vorbereiteten Speisen gemeinsam verkostet.

Weitere Veranstaltungen sind geplant

Die nächsten Veranstaltungen sind bereits in Planung. „Wir wollen pro Jahr vier gemeinsame Unternehmungen planen. Diese sollen immer in einem anderen Jagd-Distrikt in der Umgebung stattfinden. Jede Jägerin aus dem Bezirk Spittal ist herzlich dazu eingeladen, sich uns anzuschließen. Wenn sich eine Villacherin Kollegin für unsere Gruppe begeistern kann, werden wir aber natürlich auch nicht ‚Nein‘ sagen“, sagt Angerer, die mit ihren Kolleginnen auf die Unterstützung der Kärntner Jägerschaft zählen kann.