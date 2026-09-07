82-Jähriger bei Mopedsturz in Langenwang schwer verletzt

Pensionist stürzte im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag schwer, er wurde unter seinem Moped liegend aufgefunden und ins Krankenhaus geflogen.

Der 82-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Spital geflogen

Schwer verletzt wurde ein 82-jähriger Mopedfahrer am Sonntagnachmittag in Langenwang im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Der Mann war gegen 14.30 Uhr auf der Hochschloßstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz kam.

Der Pensionist wurde unter seinem Moped liegend aufgefunden. Beamte einer Polizeistreife hoben das Fahrzeug an und ermöglichten damit die Versorgung des Verletzten. Kräfte des Roten Kreuzes und ein Notarzt übernahmen die medizinische Erstversorgung.

Der Mann dürfte sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen haben. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C 17 ins LKH Leoben gebracht. Laut Polizei dürfte der Sturz auf ein Eigenverschulden des 82-Jährigen zurückzuführen sein.