Staatsopernair lockte wieder Tausende an die frische Luft

Und schon ist es so etwas wie eine Wiener Tradition: Die Staatsoper hat am Sonntagabend bereits zum zweiten Mal zum Saisonauftakt zum musikalischen Frischluftschnuppern unter dem Titel Opernair in den naheliegenden Burggarten geladen - und die Musikfreunde folgten dem Ruf. Nachdem man heuer die gesamte Gartenanlage in Beschlag nehmen konnte, bot man bei freiem Eintritt nunmehr 12.000 statt 7.000 Menschen Raum, um die neue Spielzeit würdig einzuläuten.

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