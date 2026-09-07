Wiener Böhler-Spital erhält wieder Bettentrakt

Das Traumazentrum in der Brigittenau - besser bekannt als Lorenz-Böhler-Spital - hat der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) bereits Schlagzeilen beschert. 2024 wurde aufgrund von Brandschutzmängeln eine rasche Absiedlung notwendig. Der Standort wurde auf ambulanten Betrieb reduziert. In der Tagesklinik ist inzwischen Routine eingekehrt. Und der neue Bettentrakt wird bereits errichtet, wie der ärztliche Leiter, Thomas Beer, im Interview mit der APA erläuterte.

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