AfD siegte in Sachsen-Anhalt mit großen Vorsprung

Die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit großem Vorsprung gewonnen, die absolute Mehrheit aber verpasst. Die CDU mit Ministerpräsident Sven Schulze kommt mit herben Verlusten auf Platz zwei, wie aus den auf der Webseite der Landeswahlleiterin veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen hervorgeht. SPD, Linke, Grüne und BSW schafften einstellig den Einzug in den Landtag.

© APA/dpa AfD feiert Wahlsieg in Sachsen-Anhalt