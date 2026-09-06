Bergsteiger in Tirol bei Sturz in Gletscherspalte verletzt

Zwei Bergsteiger im Alter von jeweils 57 Jahren sind am Sonntag bei einer Tour auf den Olperer in den Tuxer Alpen in Tirol in eine Gletscherspalte gestürzt und schwer verletzt worden. Einer der beiden hatte in einer etwa 40 Grad steilen Eisflanke mit den Steigeisen den Halt verloren und war zu Sturz gekommen. Er rutschte talwärts, wodurch auch der Seilpartner mitgerissen wurde. Beide Männer fielen 50 Meter in die Tiefe und letztlich in die zwei Meter breite Gletscherspalte.

Einer von ihnen kam in etwa fünf Metern Tiefe auf einer Schneebrücke bewusstlos und schwer verletzt zu liegen, berichtete die Polizei. Der Zweite konnte sich trotz eigener schwerer Verletzungen selbstständig aus der Gletscherspalte befreien und den Kameraden am Spaltenrand sichern, um einen weiteren Absturz zu verhindern. Zeugen setzten schließlich die Rettungskette in Gang. Die beiden Verletzten wurden mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Die Bergsteiger hatten sich am Vormittag an der Wildlahnerscharte angeseilt und ihren Aufstieg am kurzen Seil in Richtung des Einstiegs des Olperer-Nordgrats fortgesetzt. Im Zuge des Aufstiegs kam es dann zu dem folgenschweren Unfall.