Schuljahr beginnt in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Für über eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag das neue Unterrichtsjahr. Darunter sind auch 42.000 Taferlklassler, die zum ersten Mal in einem Klassenzimmer Platz nehmen. Noch eine Woche Ferien haben dagegen die 663.000 Kinder und Jugendlichen in den anderen sechs Bundesländern. Dort steht für 53.000 Kinder der allererste Schultag an.

© APA (Archiv) ++ THEMENBILD +++ Illustration zu den Themen Schule / Schulbeginn / Unterricht / Volksschule / Bildung / Kinder. Blick in eine Klasse der Volksschule Julius-Meinl-Gasse in Wien am Montag, 24. August 2026, im Rahmen eines Medientermins anl. des Beginns der Sommerschule im Osten Österreichs.