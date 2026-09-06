Achtjähriger wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Er stürzte aus dem Fahrgerät, sein Vater konnte ihn nicht mehr hochziehen.

Am Sonntag gegen 15 Uhr unternahm ein 42 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem achtjährigen Sohn eine Fahrt in einem Fahrgeschäft in dem Vergnügungsbereich des Bleiburger Wiesenmarktes. Aus noch nicht geklärten Gründen rutschte der Bub im Laufe der Fahrt unter dem ordnungsgemäß geschlossenen Sicherheitsbügel durch, konnte von seinem danebensitzenden Vater auch nicht mehr hochgezogen werden und stürzte aus dem Fahrgerät, das eine Art Action-Rundfahrkarussell ist. Das Kind stürzte mitten in eine Besuchergasse, wie es von der Polizei heißt.

Der Achtjährige wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit Verdacht auf eine schwere Verletzung vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Da nach einer Überprüfung, auch mit Zeugenaussagen, kein technisches Gebrechen festgestellt werden konnte, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft das Fahrgeschäft kurz nach 16 Uhr wieder zum Betrieb freigegeben. Es werden noch weitere Erhebungen zum Unfallhergang geführt.