Der „Tag des Sports“ lockt Abertausende in den Grazer Stadtpark

Am kommenden Sonntag (13. September) präsentiert sich der steirische Sport in seiner gesamten Vielfalt der Öffentlichkeit. Beim „Tag des Sports“ kann man sich informieren, aber auch ausprobieren.

Das Steirerland ist ein Sportland und das präsentiert sich am Sonntag, dem 13. September, beim „Tag des Sports“ wieder mit und in seiner vollen Sport-Pracht. Der Grazer Stadtpark wird zwischen 10 und 17 Uhr zur ganz großen Bühne, es werden einmal mehr Abertausende Besucher erwartet. An 33 Ständen (siehe Box) können sich die Interessierten nicht nur Informationen einholen, sondern auch aktiv viele Sportarten ausprobieren. „Sport besteht aus viel mehr als nur Fußball, Skifahren oder der Formel 1. Er lebt in der Steiermark in so vielen unterschiedlichen Bereichen und Disziplinen – und das wollen wir zeigen“, sagt Organisator Rudi Hinterleitner.

Vom Flugsport über Skifahren, (Eis-)Hockey und Fechten bis hin zum American Football ist bei der 35. Auflage praktisch jede Sportart vertreten. Die Turner des ATG werden auf einer 20 Meter langen Bahn ihre meisterlichen Übungen zeigen und auch die Cheerleader und Tänzer werden wieder für eine spektakuläre Schau sorgen. „Wir wollen aber nicht nur den Kindern die Vielfalt des weiß-grünen Sportlandes präsentieren, sondern auch den Eltern und Großeltern Gusto darauf machen, Sport zu betreiben. Mit unserem Programm und den vielen Ständen aller Sportarten wollen wir auch Berührungsängste wegwischen. Sport trägt in jedem Alter zu einem guten und gesunden Leben bei.“ Denn das Motto des heurigen „Tag des Sports“ richtet sich an alle Altersklassen und reicht auch weit über einen einzelnen Tag hinaus: „Sport ist Gesundheit.“

© KK Der Sport erzeugt ganz große Emotionen

Auch ein paar Stars werden sich die Ehre geben und sind bei der „Leistungsschau“ des Sports dabei. So werden etwa Spieler und Spielerinnen des SK Sturm und des GAK beim „Tag des Sports“ vorbeischauen und Autogramme schreiben. „Wir freuen uns aber schon sehr, dass wir auch sehr viele Nachwuchssportler auf die Bühne bitten dürfen. Sie sind die Stars der Zukunft“, sagt Hinterleitner. Die große Bühne mit vielen Extra-Programmpunkten wird unterhalb des „Forum Stadtpark“ aufgebaut. Dort wartet den ganzen Tag über ein spannendes und vor allem informatives Programm.