Polnische First Lady Marta Nawrocka besucht Österreich

Die polnische First Lady Marta Nawrocka besucht am heutigen Sonntag Österreich. Anlass seien Gedenkfeiern zum 343. Jahrestag der Schlacht bei Wien und zum 43. Jahrestag des Besuchs von Papst Johannes Paul II. auf dem Kahlenberg, teilte das Büro des polnischen Präsidenten Karol Nawrocki mit. Bei den Feierlichkeiten wurde ein Brief des Präsidenten verlesen. Nawrocki betonte darin, dass die große Schlacht 1683 vor den Toren Wiens einer der Wendepunkte in der Weltgeschichte war.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Polens First Lady Marta Nawrocka (Archivbild)