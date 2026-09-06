Fans sorgen sich um Florian Silbereisen nach dessen Instagram-Posting

Florian Silbereisen sorgt mit einem Instagram-Foto bei einigen Fans für Beunruhigung. Mehrere Follower finden, der Entertainer sehe auffallend dünn und erschöpft aus.

Florian Silbereisen ist beruflich derzeit gut beschäftigt: Nach seinem Auftritt als Moderator der „Goldenen Henne“ stehen für den Entertainer weiterhin seine großen Schlager-Shows auf dem Programm, zudem ist er als Kapitän des „Traumschiffs“ im Einsatz.

Auf Instagram blickte Silbereisen nun auf die „Goldene Henne“ zurück und präsentierte sich dabei entspannt in Hoodie und Jeans. Während viele Fans den Beitrag lobten, richteten sich einige Kommentare allerdings mit besorgten Worten an den 44-Jährigen.

„Gönn dir doch mal eine Pause“

Mehrere Follower zeigten sich vor allem wegen seines Erscheinungsbildes beunruhigt und meinten, Silbereisen wirke ungewöhnlich dünn. Ein Nutzer forderte ihn auf, besser auf seine Gesundheit zu achten. Andere Fans äußerten die Vermutung, der Entertainer könnte zu viel arbeiten und erschöpft sein.

„Gönn dir doch mal eine Pause. Du siehst sehr erschöpft aus“, schrieb etwa ein Follower. Ein anderer bat Silbereisen, gut auf sich aufzupassen. Auch Kommentare zu seinem Gewicht fanden sich unter dem Instagram-Beitrag. Ob Silbereisen tatsächlich gesundheitliche Probleme hat oder beruflich überlastet ist, lässt sich aus den Kommentaren allerdings nicht ableiten. Der Entertainer selbst äußerte sich zu den Sorgen seiner Fans bislang nicht.