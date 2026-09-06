Dorfwirt sucht Wirt oder Wirtin: Wer will ins Gailtal?

Der Dorfwirt in Dellach im Gailtal sucht einen Pächter und greift dabei zu einem ungewöhnlichen Mittel. „Ich will Leben im Haus“, sagt der Besitzer

Das ist originell. Statt des Mittagsangebots oder der beliebten Käsnudeln steht auf der Menütafel des Dorfwirtes in Dellach im Gailtal: „Dorfwirt sucht Wirt“. Direkt im Ort an der Durchzugsstraße, auf der täglich unzählige Urlauber, Ausflügler und Motorradfahrer unterwegs sind, wurde das Schild aufgestellt und sorgt für Staunen und Schmunzeln.

Was steckt dahinter? Hannes Steiner, der Besitzer des Dorfgasthauses, sucht einen Pächter oder eine Pächterin. Der Dorfwirt sei eines der ersten Häuser in der Gemeinde gewesen, früher hieß er „Gasthof Post“, sagt Steiner. „Vor ungefähr 14 Jahren habe ich das Haus gekauft und saniert.“

„Zuerst hatte ich zehn Jahre lang riesiges Glück mit einer tollen Pächterin, die die Gäste gemeinsam mit ihrer Schwester bewirtet hat.“ Der nächste Pachtvertrag hielt aus verschiedenen Gründen nicht so lange.

Installateur und Wirtshausbesitzer

Steiner selbst hat ein Installationsunternehmen mit sechs Mitarbeitern und daher kaum Kapazitäten, den Dorfwirt selbst zu betreiben. Trotzdem hat er die Konzessionsprüfung gemacht und eine Zeit lang selbst aufgesperrt. Nun steht der Gasthof aber leer und Steiner sucht seit knapp einem Jahr einen Wirt oder eine Wirtin für seinen Dorfwirt.

© Manuela Kalser Der Dorfwirt in Dellach im Gailtal

„Ein gestandener Wirt, der das mit Leib und Seele macht, wäre toll oder eben eine Wirtin. Im Sommer kommen hier viele Motorradfahrer vorbei, im Winter bleibt der Skibus aufs Nassfeld vor der Türe stehen. Und die Jugendlichen vom Ort sind schon immer gerne am Abend zum Dorfwirt gegangen,“ erzählt Steiner.

Das Haus sei ein Ganzjahresbetrieb, auch Gästezimmer könnte man herrichten, Wohnmöglichkeit gibt es ebenfalls. „Ideal wäre, wenn eine Familie das Gasthaus betreiben würde. Ich hätte einfach gerne ein Leben im Haus und für die Ortschaft wäre es auch wichtig, dass wir wieder aufsperren“, meint er.

„Eine kleine Karte mit normaler Hausmannskost wäre genau das Richtige.“ Vielleicht findet sich ja jemand, damit auf dem Aufsteller vor dem Gasthof nicht mehr „Dorfwirt sucht Wirt“ steht, sondern etwas Besseres: Wie das Mittagsmenü oder die traditionellen Käsnudeln zum Beispiel.

Pächter gesucht Der Dorfwirt ist ein Gasthaus mitten in Dellach im Gailtal. Das Gailtal erstreckt sich von Osttirol bis nach Kärnten (nahe Villach). Es liegt eingebettet in eine Bergkulisse zwischen den Gailtaler Alpen und den Karnischen Alpen. Kontaktdaten zu Hannes Steiner und Infos zum Dorfwirt unter: 0650/5006008