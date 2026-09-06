Feuerwehr musste mit Schlauchboot zu Brand auf Insel ausrücken

Auf der Insel im Mitterteich in Moosburg standen die Reste eines Lagerfeuers noch in Flammen.

Alles andere als Feuerwehr-Alltag war ein Einsatz der FF Moosburg am Sonntag: Passanten merkten, dass es rund um den Mitterteich verbrannt und verkohlt roch und alarmierten die Feuerwehr. Rasch merkte man, dass von der Insel Rauch aufstieg. Nachdem man das Schlauchboot der FF Krumpendorf angefordert hatte, konnte man zur Insel fahren. Dort stellte man fest, dass gut 16 Quadratmeter eines nicht ordnungsgemäß abgelöschten Lagerfeuers brannten. Der Brand konnte rasch abgelöscht werden.