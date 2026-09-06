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Sechs Verletzte durch Pfefferspray in norddeutscher Disco
In einer Diskothek im niedersächsischen Geestland in Norddeutschland sind sechs Menschen mutmaßlich von Pfefferspray verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Viele Gäste hätten in der Nacht auf Sonntag über Atemwegsreizungen und Schwindel, teilweise Ohnmacht geklagt, teilte die Polizei mit.
Zum Tatzeitpunkt seien mehrere hundert Menschen in der Diskothek gewesen. Zahlreiche Kräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren im Einsatz. "Nach ersten Erkenntnissen konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger festgestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen", hieß es in einer Mitteilung. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.