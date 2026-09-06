Sechs Verletzte durch Pfefferspray in norddeutscher Disco

In einer Diskothek im niedersächsischen Geestland in Norddeutschland sind sechs Menschen mutmaßlich von Pfefferspray verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Viele Gäste hätten in der Nacht auf Sonntag über Atemwegsreizungen und Schwindel, teilweise Ohnmacht geklagt, teilte die Polizei mit.

vor 55 Minuten 6. September 2026 um 09:34 Deutschland Kriminalität