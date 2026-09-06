Zwei Piloten sterben bei Flugshow-Unfall in Griechenland

Bei der Flugshow in Tanagra kam es zu einem Flugshow-Unfall mit zwei toten Piloten. Die Unfallursache ist aktuell noch unbekannt.

Bei einer Flugshow auf dem Luftwaffenstützpunkt Tanagra rund 55 Kilometer nördlich der griechischen Hauptstadt Athen ist ein griechischer Kampfjet abgestürzt. Die beiden Piloten des Jets vom Typ F-4 Phantom konnten nur tot geborgen werden, wie die Zeitung „To Proto Thema“ berichtete. Zur Unfallursache ist noch nichts bekannt. Die Veranstaltung wurde sofort abgebrochen.

„Wir hörten einen gewaltigen Knall und sahen unmittelbar danach dichten schwarzen Rauch", sagte eine Anrainerin gegenüber der Zeitung „Kathimerini“. Zahlreiche Videos, die Zuschauer auf Youtube gepostet haben, zeigen den Absturz.

Die Athens Flying Week findet seit zwölf Jahren jeden September am Flughafen Tanagra statt. An der internationalen Flugschau nahmen dieses Jahr Dutzende Militär- und Zivilflugzeuge sowie Kunstflieger unter anderem aus Deutschland, Spanien und Italien teil. Den Organisatoren zufolge gab es seit Bestehen der Veranstaltung noch nie einen Unfall.