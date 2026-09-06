25 Tote bei Unfall von Bus mit Schülern auf Kap Verde

Bei einem schweren Busunfall auf der Insel Fogo der Inselrepublik Kap Verde sind örtlichen Medienberichten zufolge 25 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus, in dem Kinder und Jugendliche auf einer Ausflugsfahrt unterwegs waren, war demnach am späten Samstagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache im Norden der Insel von der Straße abgekommen und eine etwa 30 Meter hohe steile Klippe hinuntergestürzt. Unter den Toten war den Angaben zufolge auch der Busfahrer.