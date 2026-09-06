Die Leser des britischen Guardians kürten die beliebtesten unter den wenig erschlossenen Inseln Europas. Der Favorit ist in Kroatien.

Der historische Hafen von Cres ist in den Sommermonaten auch das gastronomische Zentrum

Welche Urlaubsdestination ist die beliebteste? Die Antwortmöglichkeiten auf diese Frage sind schier unerschöpflich. Der britische Guardian hat die Frage eingeschränkt und nach dem bestgehüteten Geheimtipp Europas gefragt. Die Antwort liegt in der Adria: Cres.

Die am dünnsten besiedelte der vier großen Kvarner-Inseln hat alles das, was den britischen Urlaubern gefällt: Weite Olivenhaine, versteckte Buchten und alles verbunden durch viele Wander- und Radwege. Auch die Kulinarik wird von den Usern gelobt, vor allem das Cres-Lamm.

© Visit Cres Neben den Hauptstränden rund um die Stadt Cres gibt es auch viele versteckte Buchten auf der Insel

So unberührt wie die User Cres einordneten, ist es freilich auch nicht mehr. Der Tourismus-Boom erfasste in den letzten Jahren auch diesen Teil Kroatiens. Der Bau eines Fünf-Sterne-Hotels im Zentrum von Cres sorgte in den letzten Jahren für Kritik.

Von Estland bis Italien

Auch die übrigen Empfehlungen der Guardian-User wecken Urlaubsträume. Etwa Lipari in Italien. Die größte der Äolischen Inseln in der Nähe von Sizilien lockt mit ihrer Mischung aus Vulkangestein, einer historischen Burg und einer klassischen Passeggiata an der Strandpromenade ein. Die weiteren Tipps: Valentia Island in Irland, La Graciosa in Spanien und Saaremaa in Estland.