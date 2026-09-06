Im Stadttheater Klagenfurt wurde die Österreichische Meisterschaft im Poetry-Slam ausgetragen. Der Tiroler Adrian Mayr aka „Geist des Frühlings“ überzeugte die Jury mit zwei starken Texten

Beste und ausgelassene Stimmung beim Publikum, tosender Applaus für alle Teilnehmenden und viele Texte, vornehmlich von jungen Menschen, die sowohl zum Lachen als auch zum Nachdenken einluden: Unter dem Motto „Laut.Live.Literatur“ gingen die heurigen österreichischen Meisterschaften im Poetry-Slam (Ö-Slam) über die Bühne des Stadttheaters Klagenfurt. Von den insgesamt 30 Slam-Poetinnen und Poeten aus ganz Österreich und Südtirol hatten sich neun für das große Finale qualifiziert.

Die Regeln für die Auftritte beim Slam sind denkbar einfach – ein Mikrofon und sechs Minuten Zeit, um den Text vorzutragen und damit die zufällig ausgewählte Jury im Publikum zu überzeugen. Requisiten oder Musik sind nicht erlaubt, „schließlich soll der Text im Mittelpunkt stehen“, wie Moderator Lukas „Lui“ Hofbauer, selbst seit gut einem Jahrzehnt in der Poetry-Slam-Szene aktiv, erklärte.

Sieg für Tiroler

Das Rennen machte schließlich der junge Tiroler Adrian Mayr (22), der unter seinem Künstlernamen „Geist des Frühlings“ auftritt und im Vorjahr zum Tiroler Landesmeister gekürt wurde. Bereits in der Vorrunde überzeugte er die Jury nicht nur mit einem witzigen, KI-kritischen Text zum Thema „Dialekt“, sondern auch mit absoluter Bühnenpräsenz. „Es gibt etwas, was die KI nicht kann, des ist etwas, wos glei der Mensch mit Gesang und mit Text und mit Hond und mit Herz sprechen kann und des is Dialekt“, heißt es da etwa und weiter: „Ich bin ein Sturm aus Beistrichfehlern, ich bin die Flut aus Freud’schen Verlesern, ich verhaspel mi, verbastl mi, verkastl mi ocht Mol, bevor i an Sotz gscheit gsogt hob.“ All das vorgetragen in einer sprachlichen Geschwindigkeit, die seinesgleichen sucht.

Knapp geschlagen wurde Anna Maria Mühlbacher (32), ebenfalls erfolgreiche Poetry-Slammerin aus Tirol, bekannt unter dem Namen „Die Bacher“. Nach zwei gelungenen Texten, die vor allem die Absurditäten zwischen Frau und Mann im Alltag humoristisch und pointiert hervorhoben („Was Frauen von der Ehe haben: Geringere Lebenserwartung, geringere Lebenszufriedenheit, Altersarmut – trotzdem wird heiraten noch immer so geframt, als ob es megasuper für uns wäre und die armen Männer dazu gezwungen werden“), gab es vorerst Punktegleichstand, dann eine dritte, knappe Juryentscheidung für ihren Tiroler Landsmann.

© Slam if you can Adrian Mayr, „Geist des Frühlings“, mit „Die Bacher“ Anna Maria Mühlbacher (2. Platz)

Beeindruckende Texte

Dritte wurde Lea Habermayer (21) aus Salzburg. Wobei gesagt werden muss, dass auch diejenigen Texte, die es nicht ins finale Stechen schafften, durchaus beeindruckend waren – etwa jener von Maria Wallner aus Wien, der Mut machen soll, mehr zu sich selbst zu stehen sowie die Kurzprosa-Texte von „Felicitas“ (Felicitas Reinbacher), amtierende Salzburger Poetry-Slam-Landesmeisterin.