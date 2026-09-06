Neue Angriffe Israels auf Hisbollah-Ziele im Südlibanon

Israel hat am Sonntag Ziele im Süden des Libanon angegriffen, nachdem die Armee Drohnenangriffe der pro-iranischen Hisbollah-Miliz auf ihre Soldaten gemeldet hatte. "Terroristen" der von Israels Erzfeind Iran unterstützten Schiitenmiliz hätten zwei Drohnen auf im Südlibanon stationierte israelische Soldaten abgefeuert, hieß es in einer Mitteilung des israelischen Militärs. Dies sei ein "eklatanter Verstoß", weshalb mit Gegenangriffen reagiert werde.

In einer weiteren Mitteilung forderte die Armee die Bewohner von Arab Salim auf, sie sollten ihre Stadt wegen unmittelbar bevorstehender Angriffe verlassen. "Sie befinden sich in der Nähe einer Einrichtung der Terrororganisation Hisbollah", hieß es in der auf Arabisch verfassten Mitteilung im Onlinedienst Telegram.

Der Libanon war im März in den Iran-Krieg hineingezogen worden, als die Hisbollah-Miliz Israel vom Libanon aus angriff. Israel reagierte mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Libanesischen Angaben zufolge wurden seither mehr als 4.300 Menschen. Die israelische Armee hat einen von der Grenze zehn Kilometer ins Land reichenden Abschnitt im Südlibanon zur "Sicherheitszone" erklärt, in der sie Soldaten stationiert hat. Die Hisbollah ist nicht nur eine Miliz, sondern als Partei auch ein wichtiger, politischer Faktor im Libanon.