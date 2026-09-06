Ins Krankenhaus gebracht werden musste ein Jugendlicher aus Weiz. Er war an einer Kreuzung mit dem Pkw einer 69-Jährigen kollidiert und daraufhin gestürzt.

Ein junger E-Scooter-Lenker wurde am Samstagabend bei einem Unfall in Weiz verletzt. Der 14-Jährige war aus der Hofmühlgasse in eine Kreuzung eingefahren, zeitgleich war dort eine 69-jährige Weizerin mit ihrem Pkw unterwegs.

Laut Zeugenangaben dürfte der 14-jährige Steirer, der ebenfalls aus Weiz stammt, schnell unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung konnte die Pkw-Lenkerin eine Kollision mit dem jungen Burschen nicht mehr verhindern. Zwei Passanten leisteten umgehend Erste Hilfe, das Rote Kreuz und der Notarzt übernahmen in weiterer Folge die Versorgung.

Der Jugendliche wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht. Bei der 69-Jährigen wurde ein Alkotest durchgeführt, der negativ verlief. Der E-Scooter des Jugendlichen wurde unterdessen für weitere Überprüfungen von der Polizei sichergestellt.