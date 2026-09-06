Umjubeltes Konzert des Ensembles Brasscussion und des Kärntner Landesjugendchors bei „Klassik im Burghof“.

„O Röschen rot“: Mit inniger Wärme erklang das Altsolo des „Urlicht“-Gesangs, begleitet von einem feierlichen Bläsersatz: Marlene Lichtenberg lieh ihre raumgreifende, schöne Stimme diesem 4. Satz der „Auferstehungssymphonie“ von Gustav Mahler. Auch sonst waren die Ausschnitte aus dem letzten Satz bei einem Konzert von „Klassik im Burghof“ im Dom zu Klagenfurt von hoher Qualität. Dafür sorgte das von Reinhard Toriser gegründete und dirigierte Ensemble Brasscussion. Die von der Orgel unterstützten Blechbläser und Schlagwerker wussten unter der Leitung von Toriser Spannung und Innigkeit zu erzeugen.

© Neumüller Blick in den vollen Dom

Der von Lucia Haab einstudierte Landesjugendchor Kärnten intonierte die Klopstock-Ode „Aufersteh’n, ja aufersteh’n“ von gehauchtem Pianissimo bis zu machtvollen Gesängen homogen und sicher.

Monumentale Klänge

Aber auch zuvor entfalteten sich monumentale, beeindruckende Klänge bei einem abwechslungsreichen Programm. Etwa bei „Nordlicht“ von Daniel Tummes, einem Mitglied des Ensembles, mit einem Ölfass als Perkussionsinstrument im Mittelpunkt oder bei zwei Teilen aus Gustav Holsts „Planeten“ und bei dem meditativen Stück „Six Marimbas“ des Minimalmusik-Komponisten Steve Reich.