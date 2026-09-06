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79 österreichische Reisedokumente rechtswidrig ausgestellt

Bei der Ausstellung österreichischer Reisepässe an der Botschaft in London sind Unregelmäßigkeiten aufgedeckt worden. In der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage berichtete Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) von 79 rechtswidrig ausgestellten Dokumenten betreffend 39 Personen: "Die Ausstellung war rechtswidrig, da die Voraussetzung der österreichischen Staatsbürgerschaft nicht erfüllt war." Diese Reisedokumente seien für ungültig erklärt und entzogen worden.

Unregelmäßigkeiten bei Passausstellungen an Botschaft in London
© APA/HELMUT FOHRINGER
Unregelmäßigkeiten bei Passausstellungen an Botschaft in London
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